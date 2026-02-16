Україна отримала грант на виплату пенсій і субсидій: яка сума надійшла до бюджету

Це перший транш від Японії та останній від Канади, профінансовані в межах механізму ERA.

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 мільйонів доларів. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн "Великої сімки" через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, це перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 мільярдів доларів.

"Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

544 млн доларів – внесок уряду Японії;

146 млн доларів – внесок Канади;

0,8 млн доларів – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

У Мінфіні нагадали, що реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить майже 3,6 млрд доларів, з яких два попередні транші Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі понад 3 млрд доларів.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

У грудні 2025 року до державного бюджету України надійшло 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, уряд залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів та 200 мільйонів євро гранту. Кошти планувалося спрямувати на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на понад 30% до 57,3 мільярда доларів, що стало найвищим показником за всю історію незалежної України. Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

