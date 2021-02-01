Служба безпеки України взяла активну участь у зриві зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ" 31 січня 2021 року.

Як пише kp.ua, крім силового захоплення будівлі, де могли пройти позачергові загальні збори акціонерів Компанії, за лічені години до цієї акції СБУ заручилася "секретним" судовим рішенням про заборону на внесення змін про "Мотор Січ" в державні реєстри.

"У п'ятницю ввечері акціонери виявили, що існує судова заборона на всі реєстраційні дії по "Мотор Січ", а також накладено 4-й арешт на акції компанії, щоб унеможливити проведення зборів акціонерів або реалізацію його рішень, якщо акціонерам вдасться провести збори. На момент появи заборони на всі реєстраційні дії в системі судочинства не було даних навіть про номер судового провадження, не було даних про розподіл або розгляд такої справи у відкритих графіках проведення судових засідань та розгляду справ. Тобто дані про блокування будь-яких реєстраційних дій щодо "Мотор Січ" її акціонери отримали не з судової системи, а з іншого джерела, куди відомості не можуть потрапити раніше, ніж відобразяться в самому судовому реєстрі", – вказав на маніпуляції з судовою системою та електронними держреєстрами юрист одного з власників акцій" Мотор Січ", який спостерігав за організацією та підготовкою до проведення Загальних зборів акціонерів.

Зазначається, що слова співрозмовника доводить реквізит "не визначено" у полі, де має міститися інформація про час передачі судового рішення для їх відкритого реєстру.

Також журналісти акцентують, що, крім цього, поява рішення суду у відкритому публічному реєстрі протягом доби можна вважати блискавичним – оприлюднення рішень часто відбувається через тижні після їх ухвалення:

"Не менш дивне оперативне проходження документа в суді – прийняття клопотання слідчого СБУ в останній день робочого тижня, розгляд і винесення рішення у той же день і подальша підготовка детального тексту самого рішення на декількох сторінках для його оприлюднення у відкритому реєстрі. У звичайних випадках вся послідовність цих дій також може зайняти кілька днів або навіть тижнів".

До нинішнього часу в держреєстрі судових рішень вже з'явився текст ухвали суду, яким за ініціативою СБУ заборонені будь-які реєстраційні дії щодо "Мотор Січ", а також заарештовані її акції.

Вказується, що це рішення прийняв Шевченківський районний суд Києва, хоча раніше господарський суд Запорізької області відхилив віялові спам-позови зі схожими вимогами, якими також була зроблена спроба зірвати проведення Загальних зборів акціонерів і заборонити будь-які реєстраційні дії щодо "Мотор Січ", якщо акціонерам все ж вдасться провести збори.

Вже в неділю 31 січня після атаки на будівлю, де могли зібратися акціонери ПАТ "Мотор Січ", після полудня Служба безпеки України повідомила, що проводить слідчі дії в рамках кримінального провадження про незаконні збори акціонерів. У повідомленні СБУ посилається, що її дії санкціоновані столичним Шевченківським райсудом. У своєму клопотанні до суду СБУ послалася на кримінальну справу під номером 2201700000000272 від 06.07.2017 року, яку протягом трьох років до проведення Загальних зборів акціонерів 31 січня 2021 року Служба не розслідувала. Ця кримінальна справа вже стала предметом вивчення Державного бюро розслідувань – дії СБУ визнали протизаконними, а китайські акціонери "Мотор Січ" набули статусу потерпілої сторони від протизаконних дій СБУ.

"Таким чином, СБУ виявилася не тільки безпосередньо причетна до зриву загальних зборів акціонерів "Мотор Січ", а й зробила перші офіційні заяви та зробила перші дії на адресу компанії лише через чотири роки після порушення кримінальної справи", – пише видання.

Зазначається, щоб гарантовано зірвати збори акціонерів вранці 31 січня до будівлі, де могло пройти збори акціонерів "Мотор Січ", були стягнуті силові спецпідрозділи СБУ і бійці Нацгвардії. Бійці Служби безпеки першими постукали у двері адміністративної будівлі, де не було нікого з акціонерів:

"Водночас біля будівлі зібрався нечисленний пікет зі спортивних юнаків з транспарантами. Як виявилося пізніше, тітушки виконували роль співробітників "Мотор Січ", оскільки ніхто з 10-20 тисяч співробітників заводу не взяв участі в заході. Завдяки випадковому казусу, коли в одного з пікетувальників злетіла захисна маска, в ньому впізнали 21-річного бойовика одного з парамілітарних радикальних угруповань, що надає сприяння СБУ".

Прибулі на місце депутати від президентської парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв і Геннадій Касай не змогли пояснити цілі своєї присутності.

Компанія Skyrizon у своїй офіційній заяві з приводу санкцій і події в день зборів акціонерів назвала поведінку України "варварським грабунком" і "серйозним порушенням законних прав та інтересів китайських компаній, безпрецедентною неповагою до принципів і правил міжнародної торгівлі".

Для України проведення зборів акціонерів "Мотор Січ" було останньою можливістю уникнути майбутнього міжнародного арбітражу - китайські інвестори "Мотор Січ" мають намір стягнути збиток у розмірі $3,5 млрд за "протизаконну експропріацію" її українського активу, якою Україна порушила угоду з Китаєм про взаємне заохочення і захист інвестицій.

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Автор: УНІАН