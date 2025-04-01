Реструктуризація власності та підвищення прибутковості - ключові моменти в боротьбі з повільністю ЄС.

Одна з невирішених проблем ЄС - заморожені активи Центробанку РФ, які зберігаються в європейських банках. У міру того, як ведуться переговори щодо війни в Україні, подальша бездіяльність і зволікання загрожує катастрофою.

Директор Центру фінансів і безпеки RUSI Том Кітінг у своїй колонці для Politico нагадав, що Україні видають кредити, забезпечені прибутком від заморожених російських активів, але самі кошти досі не зачеплені, що пояснюється юридичними, фінансовими та навколоюридичними аргументами.

Юридичні аргументи

Активи центральних банків користуються суверенним імунітетом, на що багато хто посилається, виступаючи проти повної конфіскації. Однак цей аргумент був рішуче спростований юристами, які дійшли єдиної думки, що в цьому випадку може бути застосована концепція міжнародного права "контрзаходів". Ця концепція допускає заходи, які в іншому разі були б незаконними, якщо вони співмірні і вжиті у відповідь на протиправну дію іншої держави, щоб спонукати її до дотримання міжнародних зобов'язань.

Відео дня

У цьому випадку активи центрального банку Росії можуть бути використані для тиску на Кремль, щоб змусити його відмовитися від агресії і поважати територіальну цілісність України. При цьому контрзаходи мають бути оборотними.

Аргументи ринків

За словами президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших високопоставлених фінансистів єврозони, конфіскація російських активів може створити "юридичні ризики" для інвестицій в євро.

З огляду на байдужість ринків до початкового заморожування активів - що, ймовірно, становить найбільшу небезпеку для євро - і обмежену доступність високоякісних альтернативних активів, ці побоювання недоречні. Ба більше, насправді немає необхідності постійно конфісковувати ці активи, щоб збільшити можливості України щодо їх використання. Достатньо просто дотримуватися концепції контрзаходів.

Парохіальні аргументи

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер нещодавно заявив, що конфіскація російських активів була б "актом війни", несла б "системні ризики для всієї світової фінансової системи" і призвела б до відповідних дій РФ. Однак у висловлюваннях де Вевера, схоже, не враховується той факт, що Росія вже веде незаконну війну, що багато західних компаній уже зіткнулися з відповідними заходами з боку Москви, а також те, що Бельгія отримує величезні податкові вигоди від російських грошей у країні.

Кітінг вважає, що немає переконливих аргументів на користь того, що Європа не може більш жорстко реагувати на те, як активи російського Центробанку використовують в інтересах України.

На його думку, щоб уникнути ризику розморожування активів російського центрального банку та їхнього повернення в руки Кремля в липні, Європі необхідно використати аргумент про контрзаходи і вивести активи з-під контролю Москви. Це можна зробити, перевівши їх у нову структуру, створену в Бельгії, під наглядом керівництва ЄС, і передавши юридичний титул активів у траст на користь України. Важливо зазначити, що активи не будуть передані Україні, а будуть використовуватися для отримання стабільного ануїтетного доходу, щоб підтримати її оборонні закупівлі та поточні потреби у фінансуванні.

Наразі в України немає можливості освоїти таку величезну суму грошей за один раз, але їй потрібен надійний і стійкий дохід. Це означає, що вимога оборотності в аргументі про контрзаходи буде виконана, оскільки збережеться можливість повернення активів у власність Росії. І, крім того, якби такий фонд базувався в Брюсселі, то податкові надходження Бельгії теж були б захищені.

Заморожені активи Росії - останні новини

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародне співтовариство заморозило російські активи, які перебували в західних банках. Відомо про суму в близько 300 мільярдів доларів, з яких у країнах ЄС перебуває приблизно 245 мільярдів євро, з них 208 мільярдів - державні активи РФ, а 37 мільярдів - приватні.

Наразі серед союзників України тривають дискусії про можливість конфіскації та використання цих грошей для відновлення України. Деякі країни стурбовані можливими негативними наслідками для фінансових ринків.

Вас також можуть зацікавити новини: