Прем'єр-міністр розповів про достатню кількість резервів Нацбанку та грошей на рахунках Кабміну.

Нацбанк має достатньо резервів для стабільного курсу гривні, а в Кабінету міністрів достатньо коштів для фінансування всіх запланованих видатків, серед яких підвищення зарплат та пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Національний банк має достатню кількість резервів, аби курс був стабільний. Бюджет у січні було перевиконано більше ніж на 10 млрд грн, на рахунках уряду достатня кількість коштів, аби профінансувати всі видатки, зокрема, всі заплановані підвищення зарплат та пенсій для українців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро.

15 лютого стало відомо, що уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі можливої загрози з боку Російської Федерації.

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