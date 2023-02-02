Україна також розраховує на розширення тренувальної місії для українських військових на території ЄС

Європейський Союз запустить в Україні програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.

Як передає прес-служба уряду, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.

"Глава уряду також подякував ЄС і віце-президенту за збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро і тренувальну місію для українських військових на території ЄС. Україна розраховує на розширення такої місії. Крім того, прем'єр-міністр закликав європейських партнерів вже найближчим часом ввести 10-й пакет санкцій проти Росії і включити туди обмеження проти ядерної галузі РФ і державної компанії "Росатом", - йдеться в повідомленні.

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Гуманітарне розмінування та ситуація з мінами:

Гуманітарне розмінування охоплює цілий ряд видів діяльності, які призводять до усунення небезпек і ризиків, пов'язаних з мінами, невзорвавшимися боєприпасами і вибухонебезпечними предметами.

За словами президента Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване "мінне забруднення" охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.

Станом на 2 січня 2023 року в районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування були однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.

Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.

Станом на 29 січня 2023 року Україну було визнано найбільш замінованою країною світу.

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