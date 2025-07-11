Штрафи складуть 100% і 150% вартості товарів при першому і кожному наступному порушенні.

З 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС), нагадавши, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

З серпня ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

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100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% – вартості при кожному наступному порушенні.

В ДПС закликали підприємців забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків, зокрема використовувати лише зареєстровані РРО та ПРРО, проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг та видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

Податки в Україні - останні новини

У Державній податковій службі заявили, що інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності.

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено підвищення певних податків та послаблення банківської таємниці для податкових органів. Зокрема планується запровадити оподаткування платформ (так званий "податок на OLX"), запровадити акциз на солодкі/газовані напої та вдосконалити систему збору податкового боргу.

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