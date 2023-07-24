20 липня російська платіжна система "Юністрім" потрапила під санкції США.

З російською платіжною системою "Юністрім" припинили працювати банки у Вірменії, Узбекистані, Таджикистані, Грузії та Казахстані

Як повідомляють РосЗМІ, у Вірменії з платіжною системою агресора не співпрацюють "Ардшинбанк" і "Конверс банк". "Евокабан" і "Армекономбанк" ввели обмеження на роботу з "Юністрімом".

В Узбекистані співпрацю з платіжною системою агресора призупинили найбільший "Народний банк" і "Іпотека банк". У Казахстані - "Казпочта", в Грузії – TBC bank і Bank of Georgia, в Таджикистані – "Орієнбанк" та "Хумо".

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Санкції проти "Юністрім"

20 липня "Юністрім" потрапив під санкції США. Її послугами часто користувалися трудові мігранти, які переводили зароблені в Росії гроші своїм сім'ям в країни колишнього СРСР. У 2022 році систему стали використовувати росіяни, які намагаються обійти санкції.

Війна в Україні російські платіжні картки

21 вересня 2022 року з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

У вересні 2022 року Банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

14 жовтня 2022 року влада Шрі-Ланки відмовилися запускати російську платіжну систему"Мир" на території країни через загрозу санкцій з боку США.

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