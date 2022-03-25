Представники банку посилаються на внесені зміни до законодавства від 15 березня 2022 року,

Комерційний банк вимагають від клієнтів надати фінансові документи, що підтверджують походження грошових коштів.

З такою ситуацією зіткнувся бізнесмен Денис Долинський, про що він розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мені потрібно було поміняти 1800€ на гривню, сума за нинішніми мірками відносно невелика приблизно дорівнює проживанню в західній частині країни на місяць. Успішно обмінявши євро на нашу гривню, як клієнт цього ж банку я попросив покласти собі на картку гривні. Адже термінали працюють, зручно і комфортно. Як тільки гроші опинилися на рахунку, а це трохи більш як 60 000, вони моментально стали "заблоковані"! І банк сказав, що поки я не дам підтвердження, де я їх взяв кошти, не розблокує! Серйозно, кажу я? Значить, коли мій будинок бомбили "Градами", я мав взяти весь пакет документів з собою і всі довідки з податкової?! Знущаєтеся? А потім я подумав, це ж не я один, зараз це мільйони людей по всій країні", - написав він.

Бізнесмен упевнений, що безпосередню відповідальність за це несуть чиновники Нацбанку.

"Коли по наших домівках фашисти стріляють ракетами і бомбами, вбивають мирне населення не шкодуючи ні старих, ні дітей, деякі чиновники вирішують мільйонам людей ускладнити життя і знищити економіку. Не хочу розганяти "зраду", але або в НБУ працюють недалекі функціонери, приймають не зважені рішення, або явно зрадники", - нарікає Долинський.

Він також показав листування зі службою підтримки Монобанку. У повідомленні та листуванні представники банку посилаються на внесені зміни до законодавства від 15 березня 2022 року,

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, який дозволяє українцям здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу.

Також раніше був прийнятий закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". 28 квітня 2020 року цей закон набув чинності.

У Національному банку України наголошували, що цей закон не створює жодних обмежень у здійсненні операцій з банківськими картками. Водночас в НБУ додавали, банк може ставити питання, якщо сума угоди буде невластива для конкретного клієнта і в деяких випадках вимагати підтвердження походження грошей.

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