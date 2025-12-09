Це фінансування розглядається як найважливіший важіль впливу на Москву для європейців і України на мирних переговорах.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угоду про розблокуваннязаморожених російських активів у Європі на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 140 млрд доларів) допомоги Україні буде досягнуто всього за кілька днів, оскільки переговори про припинення війни досягли "критичної стадії".

Як пише The Times, у понеділок Стармер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також зі своїми французькими та німецькими колегами, щоб обговорити останні мирні пропозиції США.

Вони також обговорили зусилля Європи щодо вивільнення коштів, заморожених на рахунках у європейських банках, - або для фінансування військових дій України, що тривають, або для фінансування відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

"Після цього високопоставлені урядові джерела висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена на цьому або наступному тижні", - пише видання.

Як зазначає The Times, це фінансування розглядається як найважливіший важіль впливу на Москву для європейців і України на мирних переговорах. Воно забезпечить надійне джерело фінансування військових дій України ще на два роки.

Ці гроші також розглядаються як один із небагатьох козирів європейців у мирних переговорах, що дає змогу запобігти фактичному нав'язуванню Україні Вашингтоном будь-якої угоди.

Бельгія, де зосереджена переважна частина європейських активів, поки що не дала згоди на укладення угоди.

Однак представник уряду Великої Британії заявив: "Ми сподіваємося, що угоду буде досягнуто приблизно протягом наступного тижня".

Представник Даунінг-стріт заявив після зустрічі, що чотири лідери "обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України".

Заморожені активи РФ для України

Виконавчий директор депозитарію Euroclear Валері Урбен вважає, що ці активи РФ слід використовувати як козир для досягнення миру, а не як репараційний кредит для України.

Також раніше ЗМІ писали, що Франція контролює другий за обсягом у Європейському Союзі, після бельгійського Euroclear, пакет заморожених активів Росії. Париж уже понад два роки приховує, в яких саме банках вони зберігаються.

