В Токіо заявили, що не можуть використати близько 30 млрд дол. заморожених російських активів для кредиту Україні через юридичні обмеження.

Японія не підтримала ініціативу Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, зруйнувавши таким чином спроби Брюсселя залучити ширшу міжнародну підтримку, пише Politico.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 японська сторона заявила, що не може спрямувати близько 30 мільярдів доларів російських активів, заморожених на її території, для надання позики Україні.

Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС досягли домовленості щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів ще до саміту лідерів 18 грудня. Однак Бельгія вимагає, щоб до плану долучилися й інші держави G7. Оскільки інакше вона ризикує залишитися єдиною країною, яка відповідатиме у разі, якщо Москва спробує повернути активи.

Відео дня

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер підкреслив, що ширша участь союзників "Великої сімки" зменшила б загрозу російської відповіді, спрямованої виключно проти Бельгії. Однак США і Японія відмовилися підтримати план Брюсселя. Вашингтон повідомив, що припинить фінансування України після виплати останніх траншів кредиту G7, про який домовилася адміністрація Байдена в 2024 році.

Зазначається, що у 2026 році Україна матиме бюджетний дефіцит у 71,7 млрд євро і буде змушена скорочувати державні витрати вже з квітня без нового фінансування.

"Ми продовжимо співпрацювати з метою розробки широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включаючи потенційне використання повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до виплати Росією репарацій", - зазначили у спільній заяві міністри фінансів G7.

Японський міністр фінансів Сацукi Катаяма відкинув можливість використання російських активів через юридичні проблеми. Однак деякі чиновники припускають, що позиція Токіо пов’язана також із небажанням суперечити США.

Американський президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що має намір використати російські активи, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За американськими пропозиціями, частину коштів можуть повернути Росії, а решту використати для фінансування американських інвестицій в Україну.

Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтримала ідею використання активів РФ для фінансування України.

Водночас Велика Британія та Канада висловили готовність передати заморожені російські активи Києву, якщо Євросоюз реалізує свій план. Це питання стане ключовим під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера та з бельгіським колегою Бартом де Вевером у п’ятницю, 12 грудня.

Заморожені активи Росії - головні новини

9 грудня стало відомо, що угоду про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 140 млрд доларів) допомоги Україні буде досягнуто всього за кілька днів. Оскільки, на думку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, переговори про припинення війни досягли "критичної стадії".

Раніше повідомлялося, що, на думку виконавчого директора депозитарію Euroclear Валері Урбен, активи РФ слід використовувати як козир для досягнення миру, а не як репараційний кредит для України.

Вас також можуть зацікавити новини: