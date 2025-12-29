Отримують понад 70 тисяч: кому в Україні платять найбільші зарплати наприкінці року

Найвищі доходи зберігають оборонний сектор, будівництво та автосфера, тоді як найдинамічніше зростають зарплати у сервісних професіях.

В Україні найбільш високооплачувані вакансії на службі у Силах оборони, а також у сфері будівництва та на станціях технічного обслуговування (СТО). Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від "OLX Робота".

Станом на листопад 2025 року, найвищу медіанну зарплату зафіксовано на посадах на службі у Силах оборони – 70 550 грн. У цій категорії оголошення з пропозиціями військової служби за контрактом, вакансіями зв’язківців, операторів БПЛА, механіків, стрільців тощо.

Другу позицію займають фасадники з окладом в 52 500 грн (як і на початку року). Водночас медіанну заробітну плату у 50 000 грн було зафіксовано на такі вакансії як штукатур, далекобійник і брокер у сфері нерухомості.

За даними платформи OLX, найбільше вакансій з високими медіанними зарплатами – у категоріях будівництва та облицювальних робіт, СТО та автомийок. Зокрема до переліку високооплачуваних увійшли наступні професії:

рихтувальник – 48 500 грн;

виконроб і муляр – 45 000 грн;

плиточник – 41 000 грн;

будівельник, маляр, автоелектрик та автомаляр – 40 000 грн;

зварювальник, монтажник, автослюсар і механік – 35 000 грн.

Також медіанну зарплату в 35 000 грн пропонували на вакансію супервайзера у сфері торгівлі та стоматолога.

Де заробітні плати зросли найбільше за рік

"Є посади, на які медіанна заробітна плата не висока, однак вона помітно зросла від початку року. У листопаді 2025, порівняно з січнем, найбільше зростання зафіксовано на посаду кухаря у категорії "Робота за кордоном": +357% (до 8 000 грн). Також у цій категорії зростання +46% маємо на вакансію різноробочого (до 4 250 грн)", - ідеться в дослідженні.

Зазначається, що друге місце за зростанням посідає брокер - медіанна зарплата стала більшою на 100% і становить 50 000 грн. У межах 28-30% зростання спостерігали на вакансії комплектувальника (26 050 грн) та виконроба (45 000 грн).

Найбільше посад зі значним відсотком зростання у категоріях роздрібної торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу:

керівник відділу продажів, +32% до 33 750 грн;

менеджер у готельно-ресторанному бізнесі, +21% до 24 500 грн;

торговий представник, +18% до 26 500 грн;

пекар, +18% до 20 000 грн;

супервайзер, +17% до 35 000 грн.

Аналітики підсумували, що наприкінці року стабільно найвищі доходи зберігають оборонний сектор, будівництво та автосфера, тоді як найдинамічніше зростають зарплати у сервісних професіях.

Згідно дослідження "OLX Робота", за останні чотири роки в Україні в багатьох сферах суттєво зріс рівень зарплат. Серед топ-вакансій із найвищим приростом переважають робітничі спеціальності.

Раніше повідомлялося, що для більшості українців найбільш прийнятним рівнем заробітної плати був діапазон від 20 до 30 тисяч гривень. При цьому 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч.

