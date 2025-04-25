Частка зайнятих українців зросла до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.

На українському ринку праці спостерігається невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах пожвавлення економічної активності. Цей фактор зумовлюватиме подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

"Це матиме найбільший проінфляційний ефект у поточному році. Проте він поступово вщухатиме разом з уповільненням темпів зростання заробітних плат на прогнозному горизонті через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці", - сказано в документі.

Зазначається, що у І кварталі 2025 року і попит, і пропозиція робочої сили на ринку праці зростали: збільшилася як кількість вакансій, так і резюме порівняно з відповідним періодом 2024 року.

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Завдяки високому попиту на робочу силу зменшилася частка безробітних і зросла частка зайнятих (до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення). Підприємства також активізували зусилля із залучення до ринку праці тих осіб, які раніше були менш представленими на ньому: студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів.

У результаті пом'якшилася проблема браку працівників, яка насамперед пов'язана з наслідками війни (міграція, мобілізація, посилення диспропорцій на ринку праці).

"Проте вона залишалася значною, зокрема на тлі подальшого міграційного відпливу, та стримувала діяльність підприємств і зростання випуску. Збереження значного дефіциту кадрів підживлювало зростання зарплат, доходи населення та відповідно сукупний попит", - зазначає регулятор.

Прогнозується, що зростання попиту на працівників на тлі обмеженої пропозиції зумовлюватиме подальше скорочення рівня безробіття нижче 10% до кінця прогнозного періоду. Однак цей процес стримуватимуть диспропорції на ринку праці внаслідок змін у структурі економіки, зовнішня та внутрішня міграція, мобілізаційні й демобілізаційні процеси, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, що відображатиметься в обмеженій пропозиції робочої сили відповідної кваліфікації.

Зарплати в Україні - інші новини

Як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.

Раніше УНІАН писав, який відсоток від середньої зарплати витрачають українці на оренду житла. Зокрема, найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві.

Приміром, жителі Ужгорода витрачають найбільше коштів - 75% доходу йде на оренду, оскільки медіанна вартість житла становить 16 900 грн при середній зарплаті 22 500 грн.

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