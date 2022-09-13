За словами президента, маркетплейс України MadeWithBravery запускають, щоб представити наших виробників світу.

Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса Україна.

Про це глава держави заявив у Twitter.

"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України MadeWithBravery, щоб представити наших виробників світу. Сильних і креативних. 5% від вартості товару направляється United24. Тому кожна покупка - це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - заявив глава держави.

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Маркетплейс:

Маркетплейс - платформа електронної комерції, інтернет-магазин електронної торгівлі, що надає інформацію про продукт або послугу третіх осіб.

В цілому маркетплейс являє собою оптимізовану онлайн-платформу з надання продуктів і послуг. Один і той самий товар часто можна купити у декількох продавців, при цьому ціна на товар може відрізнятися.

Оскільки маркетплейси об'єднують продукти від широкого кола постачальників, вибір цих продуктів більш широкий, а доступність - вище, ніж в спеціалізованих роздрібних онлайн-магазинах. Починаючи з 2014 року число маркетплейсів в глобальній мережі Інтернет швидко зростає слідом за зростанням їх затребуваності.

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