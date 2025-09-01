Срібло зросло на 40% з початку року.

Срібло в понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року торгувалося вище 40 доларів за унцію. Стрибок цін відбувся на тлі зростання очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що підвищило інтерес інвесторів до дорогоцінних металів.

Видання Bloomberg пише, що спотова ціна на срібло зросла на 1,4% до 40,29 доларів за унцію, а від початку року її зростання становило понад 40% на тлі ралі золота, платини і паладію. На початку тижня ціна на злитки зросла на 0,7%, досягнувши максимуму з квітня.

Дорогоцінні метали виграли від інтересу інвесторів до безпечних активів на тлі геополітичної напруженості та невизначеної фінансової ситуації, зокрема через неодноразові нападки президента США Дональда Трампа на ФРС, які спричинили побоювання з приводу незалежності центробанку.

Відео дня

Інвестори масово вкладають кошти в біржові фонди, забезпечені сріблом. Серпень став сьомим місяцем поспіль, коли обсяг активів фондів ріс - це найтриваліший період припливу коштів з 2020 року. Це призвело до скорочення запасів доступного металу в Лондоні, що викликало дефіцит на ринку.

Ціни на метали - останні новини

Сьогодні мідь підскочила до психологічної позначки. Ціна на метал досягла до 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів.

11 серпня ціни на літій різко зросли після того, як китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. зупинив роботу великого рудника.

Вас також можуть зацікавити новини: