Інвестори з нетерпінням чекають на виступ голови ФРС США Джерома Пауелла.

Ціни на золото у вівторок, 23 вересня, досягли рекорду. Інвестори очікують подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США і ослаблення долара.

Агентство Reuters пише, що спотові ціни на золото стабілізувалися на рівні 3744,68 долара за тройську унцію (31 грам), після того, як раніше досягли рекорду в 3759,02 долара. Таким чином, 1 грам золота коштує 120,8 долара.

При цьому ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 0,1% до 3779,40 долара.

Індекс долара США продовжив падіння, що зробило золото доступнішим для зарубіжних покупців.

"Я думаю, що це в основному пов'язано з очікуваннями щодо грошово-кредитної політики, потенційним зниженням процентних ставок і ризиками зростання інфляції", - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

Інвестори з нетерпінням чекають на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щоб отримати сигнали про політику центрального банку.

Згідно з інструментом CME FedWatch, інвестори оцінюють імовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у жовтні в 90%, а в грудні - в 75%.

"Ми бачимо уповільнення економічного зростання, зростання інфляції, зміну геополітичної обстановки та ослаблення долара США, що підтримує високий інвестиційний попит на золото", - ідеться в повідомленні аналітиків ANZ.

Водночас спотова ціна на срібло впала на 0,5% до 43,84 долара за унцію, залишаючись поблизу 14-річного максимуму. Платина подешевшала на 0,2% до 1413,80 долара, а паладій знизився на 0,5% до 1173,18 долара.

Ціни на золото - останні новини

19 вересня після досягнення нового рекорду ціни на золото різко впали на 60 доларів. Тоді трейдери очікували майбутнього зниження ставок Федеральною резервною системою США і зміцнення долара.

Варто зазначити, що експерти банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що ціни на золото можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію.

