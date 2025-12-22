Пекін відкрив своє перше підводне родовище золота.

На північному сході Китаю біля узбережжя півострова Шаньдун відкрили родовище золота на сотні тонн. Воно стало найбільшим підводним родовищем золота в Азії.

Про це пише South China Morning Post з посиланням на місцеву владу. Зазначається, що це відкриття збільшило загальні підтверджені запаси золота в районі міського повіту Лайчжоу до понад 3900 тонн, що ставить його на перше місце як за запасами золота, так і за видобутком в країні – це близько 26 відсотків від загальнонаціональних запасів Пекіну.

При цьому фактичний розмір саме підводного родовища золота влада не розкриває.

Відео дня

Останнім часом Пекін активізує розвідку корисних копалин по всій країні, з 2021 року інвестувавши в цю сферу майже 64 млрд доларів. Сумарно було відкрито 150 родовищ корисних копалин.

Ця остання знахідка в серії золотих родовищ свідчить про те, що запаси Китаю можуть бути значно більшими, ніж вважалося раніше. Відкриття відбуваються на тлі зростання світових цін на золото.

Китай є найбільшим у світі видобувачем золотої руди з обсягом видобутку 377 тонн у минулому році. При цьому він поступається таким країнам, як Південна Африка, Австралія та Росія, за підтвердженими запасами золота.

Окрім своєї ролі як засобу захисту від волатильності валют та фінансових ризиків, золото також має вирішальне значення для промислового застосування, включаючи електроніку та аерокосмічні компоненти.

Останні знахідки золота в світі

В середині минулого місяця Китай оголосив про відкриття найбільшого з 1949 року родовища золота Дадунгоу в провінції Ляонін, запаси якого оцінюються в 1 444 тонни з оціночною вартістю понад 166 мільярдів євро.

Водночас на початку грудня ще більш явний союзник Росії, Іран, зробив відкриття жили на шахті Шадан місткістю приблизно 7,95 млн тонн оксидної золотої руди. Зазвичай тонна руди містить від 5 до 10 грамів чистого золота, хоча бувають і винятки.

