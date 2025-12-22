Аналітики передрекли нову максимальну планку.

Мідь встановила новий рекорд і наблизилася до позначки в 12 000 доларів за тонну. Метал перебуває на шляху до найзначнішого зростання за рік з 2009 року.

Видання Bloomberg пише, що о 06:56 за київським часом ціна на мідь зросла на 0,7% до 11 966,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 11,97 долара.

Ціни на мідь зростають через ажіотажний попит на метал у США напередодні можливого введення мит на метал, що загрожує дефіцитом пропозиції у світі. Однак зростання на 36% цього року також викликане незапланованими зупинками рудників і ажіотажем навколо використання міді для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Явною ознакою дефіциту пропозиції, що зростає, стали складні переговори щодо річних контрактів на поставку руди, в результаті яких металургійні заводи отримали нульову плату за переробку - найнижчу за всю історію.

Уже з'явилося безліч оптимістичних прогнозів на 2026 рік. Citigroup Inc. заявила, що ціни можуть досягти 13 000 доларів за тонну до другого кварталу на тлі боротьби за поставки металу в США.

Ціни на мідь - останні прогнози

Глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

4 грудня аналітики банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що зростання цін на мідь вище 11 000 доларів за тонну буде короткочасним. Металу, як і раніше, більш ніж достатньо, тому дефіциту не передбачається щонайменше до 2029 року. За їхніми словами, у 2026 році ціни перебуватимуть у діапазоні 10 000-11 000 доларів за тонну.

