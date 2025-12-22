Додатковим чинником зростання став слабший долар, який робить метал дешевшим для іноземних покупців.

Ціни на золото в понеділок, 22 грудня, вперше перевищила позначку в 4400 доларів за унцію (141,47 долара за грам). Метал дорожчає на тлі зростання очікувань подальшого зниження процентних ставок у США та потужного попиту на безпечні активи.

Як пише Reuters, спотова ціна золота зросла на 1,4% - до 4 397,16 дол. за унцію (141,37 дол. за грам), після того як раніше протягом дня було пробито позначку 4 400 доларів.

Срібло також долучилося до ралі, досягнувши історичного максимуму. Спотове срібло подорожчало на 3,3%, сягнувши історичного максимуму 69,44 долара за унцію (2,23 дол. за грам).

Зазначається, що цього року ціна на злитки зросла на 67%, побивши кілька рекордів і вперше подолавши позначки в 3000 та 4000 доларів за унцію, а це найбільше річне зростання з 1979 року. Срібло з початку року злетіло на 138%, значно випередивши золото, завдяки потужному припливу інвестицій та стійким обмеженням пропозиції.

"Оскільки грудень зазвичай приносить позитивну дохідність для золота і срібла, сезонність зараз на їхньому боці", – зазначив старший аналітик StoneX Метт Сімпсон.

Технічний аналітик Reuters Ван Тао сказав, що спотова ціна на золото може продовжити зростання до 4427 доларів за унцію (142,33дол. за грам), оскільки вона подолала ключовий рівень опору на рівні 4375 доларів.

Золото, яке традиційно розглядається як безпечний актив, отримує підтримку від загострення геополітичної та торговельної напруженості, стабільних закупівель центральними банками та очікувань зниження процентних ставок у 2026 році. Додатковим чинником зростання став слабший долар, який робить метал дешевшим для іноземних покупців.

Наразі ринки прогнозують два зниження ставок у США наступного року, попри стримані сигнали з боку Федеральної резервної системи. Недохідні активи, такі як золото, як правило, виграють в умовах нижчих процентних ставок.

У свою чергу платина підскочила на 4,3% - до 2 057,15 дол. за унцію (66,14 дол. за грам), досягнувши найвищого рівня за понад 17 років, тоді як паладій подорожчав на 4,2% - до 1 786,45 дол. за унцію (57,44 дол. за грам), що є майже трирічним максимумом.

Ще 19 грудня ціни на золото та срібло коливалися поблизу рекордно високих рівнів. Повільніша, ніж очікувалося, інфляція в США підтримала очікування нових знижень відсоткових ставок, що є сприятливим чинником для дорогоцінних металів, які не приносять відсоткового доходу.

При цьому мідь встановила новий рекорд і наблизилася до позначки в 12 000 доларів за тонну. Метал перебуває на шляху до найзначнішого зростання за рік з 2009 року.

