Не в останню чергу це обумовлено тим, що в нинішньому році через пандемію склалася унікальна ситуація, коли ціни на газ впали до мінімуму за десятиліття, а вартість добрив на зовнішніх ринках знизилася лише на 15-20%.

Микола Парсентьєв, нещодавно призначений на посаду в.о. голови правління - директора ОПЗ, в інтерв'ю "РБК Україна" оцінив стан підприємства, а також окреслив виклики та завдання, які стоять перед оновленим керівництвом.

"Зазначу, що в порівнянні з 2018 і першою половиною 2019 року, коли завод простоював, підприємство знаходиться в непоганому стані. Найголовніше - завод вже понад рік перебуває в режимі безперебійної роботи, відновлені близько 15-20% робочих місць, скорочених в період простою, потроху ростуть заробітні плати та погашаються борги перед "Нафтогазом", нехай далеко не тими темпами, якими б хотілося. Особливо беручи до уваги той факт, що борги перед "Нафтогазом" на рівні 2,2 мільярда гривень.

У 2020 році ОПЗ вдалося встановити ряд рекордів за обсягами виробництва та експорту продукції за останні 5 років. Не в останню чергу це обумовлено тим, що в нинішньому році через пандемію склалася унікальна ситуація, коли ціни на газ впали до мінімуму за десятиліття, а вартість добрив на зовнішніх ринках знизилася лише на 15-20%. Ймовірно, ви пам'ятаєте, як президент Володимир Зеленський влітку нинішнього року, перебуваючи з робочим візитом в Одеській області, заявив про те, що ОПЗ знаходиться в прекрасному стані", - заявив Парсентьєв.

Чинний договір на поставку давальницької сировини для ОПЗ закінчується в кінці 2020 року, тому юридична служба заводу і відділ постачання займаються розробкою умов конкурсу з відбору давальця для забезпечення безперебійної роботи підприємства на наступний рік, заявив Парсентьєв.

"Станом на сьогодні розробкою умов нового конкурсу займаються відповідні підрозділи ОПЗ, і це пріоритетне завдання, поставлене Фондом держмайна. Її виконання дозволить ОПЗ впевнено дивитися у 2021 рік, володіючи гарантіями забезпечення сировиною і планомірних відвантажень. Ми будемо залучати учасників ринку добрив і газу для консультацій, до обговорення розробки порядку проведення конкурсу.

Нагадаю, що чинний давальницький договір закінчується наприкінці нинішнього року. Якщо у заводу буде відсутній давальницький контракт на 2021 рік, ми повернемося в період 2018 року, коли завод простоював, кваліфіковані кадри шукали кращої долі за кордоном, і в цілому майбутнє ОПЗ виявилося під великим знаком питання. Запуск після простою такого підприємства, як ОПЗ, це суттєві фінансові витрати, близько 2 мільйонів доларів, які хтось повинен буде взяти на себе. Перекладати ці витрати на завод і тим більше на держбюджет в нинішні непрості для країни часи було б надзвичайно безвідповідально", - зазначив Парсентьєв.

У 2020 році на ОПЗ відбувалася підготовка до приватизації, а у 2021 році може відбутися приватизаційний аукціон.

"Передприватизаційна підготовка велася протягом 2020 року, нехай вона і була дещо скоригована карантинними обмеженнями, введеними навесні нинішнього року. Не так давно Кабмін повернув Фонду держмайна кошти для підготовки до приватизації, тому є всі передумови для того, щоб даний процес активізувався. Радником з приватизації ОПЗ є відома міжнародна компанія Pericles Group Advisory, а аукціон попередньо планується на 2021 рік.

На цей час наше завдання в рамках передприватизаційної підготовки - забезпечувати його стабільну роботу, підвищувати рентабельність і виконувати соціальні зобов'язання, таким чином забезпечуючи зростання вартості підприємства та інтерес до нього з боку потенційних інвесторів. Згоден з думкою Президента й Уряду щодо того, що відповідальний Компетентний інвестор здатний надати ОПЗ додатковий імпульс розвитку, що дозволить збільшувати відрахування заводу до бюджетів усіх рівнів і розширювати соціальний пакет для співробітників підприємства", - заявив Парсентьєв.

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Автор: УНІАН