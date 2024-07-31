Зростання збитків компанії пояснюють, зокрема, скороченням постачань газу до Європи.

Чистий збиток головної компанії ПАТ "‎Газпром"‎ за російськими стандартами бухгалтерської звітності у першому півріччі цього року становив 480 млрд рублів, у той час як збитки за січень-червень 2023-го дорівнювали 255 млрд. Про це з посиланням на звітність ПАТ повідомляє портал Enkorr.

У "‎Газпромі"‎ розраховують дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ). Окрім газового бізнесу туди входять, зокрема, нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони. За дивідендною політикою передбачається коригування дивідендної бази на негрошові статті.

На думку експертів, зростання збитків газової монополії РФ сталося через скорочення постачання газу до Європи на фоні високих операційних витрат компанії.

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Раніше повідомлялось, що у минулому році російський енергетичний гігант скоротив постачання природного газу до Європи на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів. У 2022 році Росія поставила європейським споживачам різними маршрутами близько 63,8 млрд кубометрів газу.

Газпром – останні новини

Раніше повідомлялось, що внутрішнє дослідження, яке проводили на замовлення "Газпрому", містить докази "катастрофічного ідіотизму" війни російського лідера Володимира Путіна про України.

А до цього стало відомо, що після отримання першого за 25 років і рекордного за всю історію збитку, російський "Газпром" вирішив розпочати розпродаж свого майна.

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