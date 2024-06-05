Петро Фіала заявив, що все вирішиться після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL.

Чехія має намір позбутися залежності від нафти до середини наступного року. У Празі займуться скасуванням пільг на імпорт "чорного золота" з Росії.

Прем'єр-міністр країни Петр Фіала зазначив, що скасування пільг на російський імпорт запросять після завершення проекту розширення італійського нафтопроводу TAL.

Radio Prague International пише, що технологічна модифікація італійського нафтопроводу завершиться до кінця 2024 року, а далі лише оздоблювальні роботи та експлуатаційні випробування.

Відео дня

Фіала заявив, що цей крок допоможе покласти край 60-річній залежності Чехії від російської нафти.

Після розширення нафтопровід TAL постачатиме до Чехії додатково 4 мільйони тонн нафти на рік, що покриє споживання обох нафтопереробних заводів у містах Литвинов і Кралупи-над-Влтавою.

Російські енергоносії в ЄС - останні новини

ЄС уже заборонив імпорт російського вугілля, а також сирої нафти, що перевозиться морем, зробивши винятки для деяких країн, які не мають виходу до моря. Окремо країни ЄС обговорюють санкції на перевалку російського СПГ у Європі.

Блок також схвалив юридичну можливість для країн ЄС блокувати використання компаніями РФ своєї інфраструктури для імпорту газу. Однак Іспанія та інші країни висловили побоювання, що російський СПГ буде просто надходити в інші порти ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: