Зазначається, що Берлін намагається перекласти тягар допомоги Україні на Брюссель.

У Берліні заговорили про скорочення допомоги Україні. Київ став заручником бюджетної угоди на 2025 рік між трьома партіями в непрацюючому коаліційному уряді Німеччини.

Видання Financial Times повідомило, що Німеччина різко скоротить допомогу Україні з 7,5 млрд євро цьогоріч до 4 млрд євро наступного року і жалюгідних 500 млн євро 2027 року. Цього року не буде грошей ні на які додаткові запити Києва на боєприпаси або запчастини.

Київ - головний невдаха бюджетної угоди на 2025 рік, укладеної цього літа трьома партіями в коаліційному уряді Німеччини, що не працює, після кількох тижнів запеклих переговорів. Він став жертвою конституційного боргового гальма, що обмежує дефіцит держбюджету. Цілком очевидно, що фетишистські політичні дебати про борг заважають країні вирішувати серйозні економічні проблеми і проблеми безпеки.

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Канцлер Олаф Шольц наполягає на тому, що Німеччина залишиться найбільшим прихильником України в Європі. Він каже, що Берлін натомість надаватиме військову допомогу через запланований кредит у розмірі 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7 і забезпечений замороженими активами центробанку РФ.

Аргумент Шольца - це відволікаючий маневр. Кредит у розмірі 50 млрд доларів складно реалізувати технічно, і він все ще є потенційним заручником політичних заперечень, наприклад, з боку Угорщини. У будь-якому разі, це не німецькі гроші.

Кредит у 50 млрд доларів не такий вже й великий, оскільки він може знадобитися для покриття бюджетного дефіциту України, а також для закупівлі зброї. Це лише мала частина від майже 300 млрд євро, які Європа і США виділили за останні два з половиною роки.

Щоправда, небагато інших донорів дають довгострокові обіцянки. Пакет допомоги в розмірі 61 млрд доларів, погоджений Конгресом США у квітні, може стати останнім. Але позиція Шольца - це запрошення іншим лідерам G7 скоротити обсяг допомоги. Гірше того - це сигнал Володимиру Путіну, який робить ставку на те, що рішучість Заходу ослабне. Скорочення військової допомоги може тільки підстьобнути його.

Німеччина є другим за величиною донором зброї після США. Вона нарощує свою оборонно-промислову машину і є найважливішим постачальником засобів ППО і артилерійських боєприпасів, але постійні побоювання Шольца спровокувати РФ, підривають його прихильність справі України.

Крім того, німецький канцлер заперечував проти будь-якого обговорення оборонних проектів під час зустрічі лідерів ЄС у червні. Амбіції Єврокомісії зі створення фонду оборонної промисловості обсягом до 100 млрд євро коштом спільних запозичень ЄС наштовхнулися на опір Німеччини.

Підтримка України непопулярна на сході Німеччини, де пройдуть регіональні вибори. Сахра Вагенкнехт, популістський лівий політик, який виступає проти допомоги Україні і має велику підтримку, поставила собі в заслугу рішення уряду про її скорочення.

Перемога України має фундаментальне значення для безпеки Європи і, можливо, для виживання ЄС. Європі потрібно, щоб Німеччина не відступала, а робила крок уперед.

Скорочення допомоги від Німеччини - головні новини

Нещодавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, що Німеччина різко скорочує видатки на військову допомогу Україні та навіть уже перестала оплачувати ремонт пошкодженої техніки. Крім того, у проєкті бюджету на наступний рік видатки на Україну Берлін хоче скоротити вдвічі.

Через це в німецькому уряді виникли суперечки. Мінфін і Міноборони Німеччини перекладають провину один на одного. Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував дані про те, що Німеччина має намір скоротити підтримку України.

Пізніше The New York Times повідомило, що німецький уряд опинився під зростаючим тиском усередині країни, що вимагають припинити підтримку України і активніше домагатися переговорів, щоб спробувати покласти край війні з Росією.

Варто зазначити, що за часткою ВВП військова допомога Німеччини Києву відстає від Данії, Швеції, країн Балтії, Польщі та Нідерландів.

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