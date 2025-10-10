Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.

Логістична компанія "Нова пошта" попередила, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку Росії по українській енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

"Через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці. Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою. Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки", - йдеться в повідомленні.

У компанії відмітили, що у разі, якщо людина замовляла адресну доставку, варто очікувати на дзвінок від кур’єра "Нової пошти".

Відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.

Нічна атака Росії на Україну - останні новини

У ніч на 10 жовтня Росія завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні.

У багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень. Так, у Києві виникли проблеми з електропостачанням в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровському, Подiльському, Святошинському районах.

