Логістична компанія "Нова пошта" попередила, що посилки можуть доставляти із затримкою через нічну атаку Росії по українській енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.
"Через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці. Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою. Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки", - йдеться в повідомленні.
У компанії відмітили, що у разі, якщо людина замовляла адресну доставку, варто очікувати на дзвінок від кур’єра "Нової пошти".
Відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.
Нічна атака Росії на Україну - останні новини
У ніч на 10 жовтня Росія завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні.
У багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень. Так, у Києві виникли проблеми з електропостачанням в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровському, Подiльському, Святошинському районах.