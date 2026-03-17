Аналітики оцінили, яке пальне найбільше злетить у ціні через війну в Ірані

Блокування Ормузької протоки матиме менший вплив на саму нафту.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що війна на Близькому Сході матиме більший вплив на авіаційне та дизельне паливо, ніж на сиру нафту.

Видання Bloomberg пише, що ціни на низку нафтопродуктів зросли набагато більше, ніж на нафту, як свідчать аналітики. Серйозні перебої з постачанням так званої середньо-важкої нафти створюють ризики зниження виробництва дизельного та авіаційного палива, а також мазуту.

Американо-ізраїльська війна проти Ірану призвела до майже повного припинення експорту нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку, а також до атак на енергетичну інфраструктуру в усьому регіоні. Це змусило виробників нафти різко скоротити видобуток і призупинити роботу деяких нафтопереробних заводів.

Хоча ціни на нафту злетіли більш ніж на 40% з моменту перших атак – при цьому ціна нафти марки Brent перевищила 100 доларів за барель – ціни на деякі нафтопродукти зросли набагато більше. У деяких частинах Азії вартість палива зросла удвічі, а Південна Корея, слідом за Китаєм і Таїландом, ввела обмеження на експорт, щоб захистити місцеві ринки.

"Майже 60% типового експорту нафти з Перської затоки становить середньо- та важка нафта, яку зазвичай використовують для виробництва авіаційного палива, дизеля та мазуту. Альтернативні виробники поза Близьким Сходом набагато обмеженіші", – зазначають аналітики Goldman Sachs.

За даними експертів, глобальні порушення, спричинені конфліктом, також вплинуть на лігроїн – побічний продукт переробки, що використовується для виробництва нафтохімічних продуктів, які критично важливі для деяких виробництв, а також на авіаційне паливо.

Азія імпортує майже 50% лігроїну з Перської затоки, тоді як Європа отримує з цього регіону 40% авіаційного палива.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже скасувала заборону на продаж російських нафти й нафтопродуктів. Поки що йдеться про тимчасове послаблення строком на 30 днів.

Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас підкреслює, що блокування Ормузької протоки працює на користь Кремля, а послаблення санкцій США проти російської нафти - небезпечний прецедент. Через це Євросоюз спільно з ООН обговорюють створення на Близькому Сході аналогу українського "зернового коридору" у Чорному морі.

