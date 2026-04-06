Компанія Fire Point планує створити революційну систему протиповітряної оборони, - Reuters

Компанія очікує на схвалення уряду щодо інвестицій з боку близькосхідного конгломерату, який оцінив компанію у 2,5 мільярда доларів.

Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети "Фламінго", веде переговори з європейськими компаніями про запуск нової системи ППО до наступного року, повідомив Reuters один із керівників компанії.

Fire Point хоче створити недорогу альтернативу системі Patriot, яку стає все важче придбати.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що компанія націлена знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.

"Якщо нам вдасться знизити вартість до менше ніж 1 мільйона доларів, це стане... переломним моментом у рішеннях у сфері протиповітряної оборони... Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету до кінця 2027 року", - сказав він.

Штілерман також повідомив, що Fire Point очікує схвалення уряду на інвестиції з боку близькосхідного конгломерату, який оцінив компанію в 2,5 мільярда доларів. Це відкриє шлях до нових бізнес-можливостей, включаючи запуск супутників на низьку орбіту.

За його словами, компанія перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет.

За словами експерта, більш компактна ракета FP-7 з дальністю дії близько 300 км буде вперше застосована у військових цілях "у найближчому майбутньому", і вона буде аналогічна балістичній системі малої дальності ATACMS компанії Lockheed Martin. Більша ракета FP-9, здатна нести боєголовку масою 800 кг на відстань до 850 км, ось-ось буде випробувана.

Заяви Штілермана

Раніше Штілерман заявляв, що у нас будуть FPV-дрони розміром з ракету "Фламінго". Він також повідомив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. За його словами, такі ракети мають багато переваг у порівнянні з російськими "Іскандерами".

