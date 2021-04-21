Міністерство планує оновити всі норми до 2025 року.

Міністерство розвитку громад і територій цього року планує оновити понад 30 державних будівельних норм, що становить майже третину від усіх діючих сьогодні норм.

Про це повідомила прес-служба відомства на своєму сайті.

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Зазначається, що це стане можливим завдяки бюджетному фінансуванню наукових досліджень і робіт з нормування та стандартизації на суму 54 млн грн.

Зокрема, цього року Мінрегіон розробить 4 нові будівельні норми на заміну будівельним нормам і правилам, які були прийняті ще в 80-х роках минулого століття, в тому числі з проектування та будівництва аеродромів, промислових будівель і споруд.

Також щонайменше третину від загального обсягу фінансування міністерство планує направити на роботи зі стандартизації у будівництві, зокрема на створення до 20 національних стандартів, спрямованих на забезпечення впровадження BIM-технологій (технологій будівельного інформаційного моделювання); до 60 гармонізованих європейських "підрегламентних" стандартів щодо будівельної продукції; до 30 національних стандартів з енергоефективності та понад 20 інших національних стандартів, які розкривають положення державних будівельних норм.

Заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська повідомила, що міністерство планує оновити всі норми до 2025 року.

"До 2025 року, за умови відповідного щорічного фінансування, міністерство планує повністю оновити державні будівельні норми. Крім того, Мінрегіон здійснить виконання 13 наукових розробок за пріоритетними напрямами у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлово-комунального господарства", - цитує прес-служба її слова.

Що цьому передувало

У лютому 2021 року Кабінет Міністрів затвердив концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання в Україні, а також план заходів щодо її реалізації.

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Автор: Павло Степанець