Дешеві китайські товари заполонили ринки Індії, Африки та Південно-Східної Азії.

Попри мита США, експортна машина Китаю не зупинилася. Цього року Піднебесна рухається до рекордного торговельного профіциту у 1,2 трильйона доларів, перенаправивши поставки на інші ринки, пише Bloomberg.

Зазначається, що закриття американського ринку підштовхнуло китайських виробників до активного пошуку інших клієнтів. Так, у серпні експорт до Індії досяг історичного максимуму, поставки до Африки на шляху до річного рекорду, а продажі до Південно-Східної Азії перевищили свій пік в епоху пандемії коронавірусу.

Таке зростання викликає тривогу серед урядів інших країн, оскільки вони побоюються удару по власних галузях, але водночас не поспішають відкрито протистояти найбільшому торговельному партнеру для половини світу.

Наразі лише Мексика оголосила про можливість введення мит до 50% на китайські автомобілі, запчастини та сталь. При цьому в Індії місцева влада за останні тижні отримала десятки заяв на розслідування з "демпінгу" (продажу товарів чи послуг за штучно заниженими цінами) товарів з Китаю та Вʼєтнаму.

Водночас в Індонезії пообіцяли стежити за потоком товарів після вірусних відео, де китайські продавці рекламували плани експортувати джинси та сорочки всього лише за 80 центів, що обурило місцеве населення.

У свою чергу, китайські чиновники стверджують, що їхня торгівля зі світом знаходиться в розумних межах, і що Пекін не прагне домінувати на світових ринках.

Експорт Китаю - останні новини

Газета Financial Times ще в травні зазначала, що потік китайського імпорту мав посилити економічну загрозу, яку несуть Європі мита Дональда Трампа. Таким чином Брюсселю потрібно підготувати заходи для захисту від дешевих товарів з Азії.

При цьому на початку вересня Трамп закликав ЄС запровадити 100%-ві мита на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

22 вересня повідомлялося, що у серпні різко зріс експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю до Євросоюзу. Це підкреслює залежність ЄС від китайських поставок і його вразливість перед торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.

