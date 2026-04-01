Світова торгівля вистояла, але вже інша: що змінила політика Трампа, - FT

Світова торгівля у 2025 році не зруйнувалася, попри митні війни та політичну напругу, однак суттєво змінилася. Про це пише Financial Times, посилаючись на звіт McKinsey Global Institute.

Зазначається, що у минулому році глобальна торгівля товарами продемонструвала несподівану стійкість навіть попри тиск глобальних мит з боку США і геополітичні конфлікти. Водночас структура торгівлі зазнала глибоких змін, частина з яких тимчасові, але деякі можуть залишитися надовго.

За даними дослідження, експорт США та Китаю досяг рекордних показників, а світова торгівля зростала швидше, ніж глобальна економіка.

Відео дня

Водночас змінилася географія торговельних потоків. Країни почали менше торгувати з "геополітично далекими" партнерами – передусім це стосується США і Китаю. Аналогічно й ЄС втратив частку китайського ринку, тоді як Індія різко наростила поставки до США, зокрема смартфонів.

Одним із головних факторів зростання стала торгівля, пов’язана зі штучним інтелектом. Причому з 2024 по 2025 рік вартість поставок напівпровідників та обладнання для центрів обробки даних зросла на 40%. Цей сегмент забезпечив близько третини приросту світової торгівлі. Основними постачальниками стали азійські хаби – Тайвань, Південна Корея та країни Південно-Східної Азії.

Водночас контроль над експортом і імпортом стримали зростання цього сектору в Китаї до 16%. У звіті стверджується, що стрімке зростання потужностей, пов'язаних зі штучним інтелектом, продовжуватиме стимулювати світову торгівлю у 2026 році. Попри падіння прямих поставок до США, Китай зміг компенсувати втрати за рахунок інших ринків.

Китай дедалі більше виступає не як експортер готових товарів, а як постачальник для глобального виробництва. Країна змогла збільшити експорт обладнання та сировини до інших країн, зокрема до своїх сусідів.

Загалом експорт проміжних і капітальних товарів Китаю зріс на 223 млрд дол., що більше ніж компенсувало скорочення експорту до США на 130 млрд дол.

Крім того, митна політика президента США Дональда Трампа спричинила складні перебудови у світовій торгівлі. Загалом пряма торгівля між США та Китаєм у 2025 році скоротилася приблизно на 30%. Водночас США замістили близько двох третин втраченого імпорту поставками з інших країн.

Китайські виробники, щоб знайти нових покупців, знижували ціни в середньому на 8% на споживчі товари, включно з електромобілями та іграшками. Тим часом європейські компанії опинилися під подвійним тиском через наплив дешевших китайських товарів і підвищені мита США.

Втім, попри агресивну політику Вашингтона, глобальна торгова система не зруйнувалася. Як зазначають аналітики, США не реалізували всі свої погрози, а головне не спричинили хвилю глобальної відповіді чи масового порушення правил Світової організації торгівлі.

Ключовим фактором стало те, що інші країни продовжили торгувати між собою. Навіть США, на які припадає лише близько 14% світового імпорту, не змогли критично вплинути на систему.

Мита Трампа - головні новини

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не має права використовувати надзвичайні повноваження для введення мит. Після рішення суду Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн. За його словами, впродовж наступних кількох місяців його адміністрація визначить та опублікує нові та юридично допустимі мита.

Газета The Wall Street Journal писала, що світова торгівля у минулому році зросла швидше, ніж очікувалося, попри підвищення мит США. Водночас цьогоріч темпи можуть сповільнитися, хоча інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту частково пом’якшує негативний ефект.

Вас також можуть зацікавити новини: