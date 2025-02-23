Таку можливість підприємства надали через кібератаку з боку РФ на державні реєстри України.

У зв'язку з кібератакою на державні реєстри України уряд продовжить терміни підтвердження підприємства критичності та перебронювання працівників до 31 березня замість кінця лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2025".

"У зв'язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою і більше 20 днів не було доступу, ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість. Тому що у нас дійсно майже місяць випав через форс-мажорні обставини – атаку ворога", - сказав він.

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Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко перед цим зазначила, що можливості продовження цього терміну обговорюються на рівні прем'єр-міністра для того, аби підприємства, які дійсно підпадають під критерії критичності – за обсягом прибутків, заробітною платою, яка має бути не менше 20 тисяч гривень, за обсягом експортної виручки – мали можливість забронювати частину працівників.

"Тому що насправді ми знайшли певний баланс з бронюванням, і це дозволяє бізнесу, який дійсно працює і сплачує податки, мати можливість бронювати до 50% від чисельності. Такий бізнес робить свої внески до держбюджету і дає можливість нам забезпечувати сектор безпеки і оборони", - сказала Свириденко.

Бронювання працівників в Україні - останні новини

У грудні 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично продовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. До 28 лютого українські підприємства мали підтвердити свій статус критичного відповідно до оновлених критеріїв, а далі перебронювати своїх працівників.

У січні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні від мобілізації заброньовано понад 900 тисяч людей.

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