Роботодавці продовжують шукати кадри, особливо робочих спеціальностей, і готові підвищувати їм зарплати.

Обов'язкова вакцинація як загальнодержавна вимога, затверджена урядом України, стане бар'єром для 41% працюючих українців.

Про це свідчить жовтневе опитування порталу OLX робота.

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Нещодавно Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 стали обов'язковими. А з початком вакцинації у 43% працюючих українців змінився формат організації роботи, відзначають респонденти.

В областях, де з 18 жовтня діє "червона" зона, цей показник значно вищий. Так, у Херсонській області зміни у форматі роботи відчули 57% працівників, у Запорізькій — 58%, у Дніпропетровській — 48% і в Одеській — 46%.

Серед опитаних 18% ще планують зробити щеплення, 9% отримали першу дозу, а кожен п'ятий — вже повністю вакцинований. Майже стільки ж людей, 19%, ще не визначилися, при цьому 35% — не планують робити щеплення взагалі.

"Поки очевидно, що небажання українців вакцинуватися може сильно вплинути на ринок праці, створивши дефіцит робочих фахівців. А якщо людей почнуть масово усувати від роботи без збереження заробітної плати, може зрости безробіття", - зазначили в OLX.

В цілому по Україні вакцинація як обов'язкова умова стане бар'єром для 4 з 10 робочих фахівців, в окремих регіонах щеплення — перешкода для більшої кількості громадян. Найбільш значущою проблемою це буде для працівників Одеської області. При цьому "блакитні комірці" Тернопільської області готові прийняти нові умови.

Зі свого боку, роботодавці демонструють активний попит на співробітників, особливо робочих спеціальностей. Серед найбільш затребуваних більшість складають працівники, які контактують з людьми на постійній основі. Надалі та вони можуть потрапити в розширений список професій від МОЗ. Таким фахівцям навіть готові збільшувати оклади.

Вакцинація в Україні:

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

В Україні в останній тиждень жовтня 2021 року було зроблено 1 млн 740 тис.231 щеплення, що більше, ніж за весь червень.

Автор: Катерина Жирій