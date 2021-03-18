Угоду "Метінвесту" видання називає важливим сигналом для інвесторів.

За версією видання "Обозреватель", придбання "Метінвестом" контрольного пакету акцій "Покровської вугільної групи" стало однією з позитивних подій в Україні в 2021 році.

Про це йдеться в матеріалі на сайті "Обозревателя" "ТОП-10 подій в українському суспільстві та бізнесі в 2021-му".

Такий вибір видання аргументує тим, що цей крок групи "Метінвест" - позитивний сигнал як для окупованих територій, так і для інвесторів.

Читайте такожОбсяги видобутку вугілля шахтами Покровська після придбання "Метінвестом" планують збільшити з 6 до 8 мільйонів тонн на рікЯк йдеться в матеріалі, зростання шахтарських зарплат, поліпшення культури організації праці, інвестиції в промисловість - все це чітко демонструє, кому під силу розвивати регіон. І таким чином можна помітити контраст між тим, як розвивається підконтрольна Україні територія і занепадає окупований Донбас.

Також угоду "Метінвесту" "Обозреватель" називає важливим сигналом для інвесторів: адже таким чином їм демонструють, що Донбас буде розвиватися.

У "Метінвесті" вже озвучили плани щодо "Покровської вугільної групи": погасити борг в найкоротші терміни і зосередитися на розвитку підприємств.

Крім угоди групи "Метінвест", позитивними подіями для України в 2021-му сайт "Обозреватель" вважає: старт вакцинації від COVID-19; допомогу від США в розмірі 125 млн дол.; санкції проти Козака і Медведчука; появу сенсорної кнопки в Раді в рамках боротьби з кнопкодавством; обслуговування українською з 16 січня; амністію капіталів; повернення в держвласність "Мотор Січі"; те, що український стартап Preply залучив 35 млн інвестицій; старт приватизації "Укргазбанку".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар