На Заході України стрімко подорожчала оренда житла: названо найдорожчі міста

У західних областях України зросли ціни на довгострокову оренду. Ціни підвищилися у більшості міст, а Ужгород став рекордсменом за темпами зростання, ідеться в дослідженні "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що найбільше здорожчання серед однокімнатних квартир відбулося в Ужгороді – до 21 551 грн (+26%) та в Івано-Франківську – до 15 387 грн (+23%).

Водночас у Луцьку ціна зросла до 15 000 грн (+15%), у Хмельницькому – до 11 000 грн (+10%), у Львові ціни зросли до 18 500 грн (+9%), а у Тернополі – до 11 041 грн (+7%). Найнижчий темп зростання залишився у Рівному – до 12 000 грн (+4%) та у Чернівцях – до 12 995 грн (+4%).

Серед двокімнатних квартир зростання вартості знову очолює Ужгород – до 30 338 грн (+46%). Далі йде Хмельницький із не менш суттєвим зростанням – до 12 000 грн (+20%), Івано-Франківськ – до 17 351 грн (+19%), Тернопіль – до 13 500 грн (+16%) та Чернівці – до 15 899 грн (+16%).

Помірно піднялась вартість у Львові – до 21 807 грн (+11%) та у Рівному – до 12 000 грн (+9%). Луцьк у цьому списку єдине місто, в якому ціна на двокімнатні квартири не змінилася та залишилася на рівні 14 000 грн.

Ціни на оренду трикімнатних квартир також зросли. В Івано-Франківську зафіксували зростання до 20 000 грн (+28%), в Ужгороді – до 30 704 грн (+23%), а у Львові – до 27 971 грн (+23%). Тернопіль теж показав підвищення вартості до 15 000 грн (+20%), Чернівці – до 19 748 грн (+20%), Хмельницький – до 12 500 грн (+14%), а Луцьк – до 15 136 грн (+4%). У випадку трикімнатних квартир Рівне стало єдиним містом, де ціна не змінилася та залишилася на рівні 13 000 грн.

Аналітики зазначили, що пропозиція однокімнатних квартир скоротилася у більшості міст. Наприклад, в Ужгороді кількість оголошень впала майже вдвічі (-58%).

Схожа ситуація і щодо двокімнатних квартир: найбільше втратили у кількості пропозицій довгострокової оренди Хмельницький (-46%) та Ужгород (-42%).

На ринку трикімнатних квартир скорочення відчутне у семи містах із восьми досліджуваних. Єдиним містом, де зросла пропозиція у сегменті довгострокової оренди, став Луцьк – на однокімнатні та трикімнатні квартири.

Кількість запитів на оголошення з однокімнатними квартирами в Ужгороді збільшилась на +143%, а з трикімнатними – на +173%. Хмельницький виділяється у сегменті двокімнатних та трикімнатних квартир зі зростанням відгуків на +119% та +130%, відповідно. При цьому в Луцьку, навпаки, попит на однокімнатні квартири знизився (-16%).

"Загалом за рік ціни на оренду на заході України зросли, пропозиція скоротилася, а конкуренція за квартири посилилася. Одним із можливих пояснень є відносна безпека регіону, яка приваблює українців з різних куточків країни. Додатково, бізнес з інших міст релокується та масштабується у регіон, що також впливає на ринок оренди житла. Водночас пропозиція скорочується, а будівництво нового житла поки не встигає за попитом", - резюмували аналітики.

