Квартири для власників тварин: скільки коштує житло і де його найбільше

Лідером за кількістю оголошень щодо оренди однокімнатних квартир стала Київська область. Саме там концентрується найбільша кількість pet-friendly (дружніх до тварин) пропозицій. Медіанна ціна оренди у березні в цьому регіоні становила 13 тисяч гривень.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, орендодавці відкриті також до здачі житла людям з тваринами у Івано-Франківській області. Цей регіон посідає друге місце за кількістю оголошень у березні, а медіанна вартість при цьому становить 15,3 тис. грн.

Далі у переліку за кількістю pet-friendly пропозицій області:

Полтавська область - 8,8 тис. грн;

Вінницька - 13,5 тис. грн;

Дніпропетровська - 6 тис. грн;

Рівненська - 12 тис. грн;

Хмельницька - 10 тис. грн;

Черкаська - 9,5 тис. грн;

Одеська - 8 тис. грн.

Найменше дружніх до тварин оголошень щодо оренди однокімнатних квартир у Херсонській та Харківській областях. Медіанна ціна при цьому становить 4 тис. грн та 4,2 тис. грн відповідно.

Які області в лідерах за зростанням

Щодо відсотків зростання кількості дружніх до тварин пропозицій, лідером стала Сумська область: +166% у порівнянні з березнем 2025 року (зростання в три рази). Це один із найвищих показників по Україні, хоча в абсолютних числах ринок невеликий.

Відзначилась також Київська область з показником +64% за рік. Серед інших регіонів, де орендодавці стали помітно лояльнішими: Рівненський (+42%), Чернігівський (+32%), Чернівецький (+20%) та Вінницький (+17%).

Найбільший спад натомість спостерігали у Закарпатській (-67%) та Херсонській (-64%) областях. У Запорізькій області кількість пропозицій, де можна орендувати однокімнатну квартиру з тваринами, скоротилася на 58%, якщо порівнювати з березнем 2025 року.

За результатами дослідження, майже у 60% дружніх до тварин оголошень орендодавці готові заселити людей і з собаками, і з котами. Це найпоширеніший формат у більшості регіонів. Найбільше таких пропозицій у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. При цьому заначається, що оголошень лише для господарів собак по Україні більше, ніж лише для господарів котів.

Оренда житла в Україні - головні новини

22 квітня стало відомо, що в Україні зросла вартість оренди приватних будинків. Найбільше тоді зростання у відсотковому співвідношенні спостерігалося в Запоріжжі, де медіанна ціна довгострокової оренди будинку зросла на 87% - з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в більшості регіонів України фіксували зростання вартості оренди житла. Найбільше ціни росли у великих містах і відносно безпечних областях. В деяких регіонах вони вже зрівнялися зі столичними.

