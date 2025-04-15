Навіть після воєнного стану українці користуватимуться тарифами свого оператора без доплат у 27 країнах ЄС.

Парламент ухвалив законопроєкт, що наближає Україну до приєднання до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam like at home. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Законопроєкт дозволить українським та європейським операторам зв’язку легше обмінюватися послугами й працювати разом. Його ухвалення – це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики Roam like at home", – зазначив Федоров.

За словами міністра, приєднання до Roam like at home дозволить українцям навіть після закінчення воєнного стану користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок й інтернет на території 27 країн ЄС.

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Зазначається, що наступним кроком буде підписання закону президентом України. Далі Україна розпочне переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони.

Роумінг як вдома – що відомо

24 лютого міністерка економіки Юлія Свириденко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії розповіла, що у цьому році Україна фокусується на завданнях щодо лібералізації торгівлі, інтеграції в політику ЄС щодо роумінгу, переговорах про оцінку відповідності промислової продукції та приєднанні до єдиної зони платежів у євро.

Експерт у питаннях комунікацій Олександр Глущенко розповідав УНІАН, що з технічної точки зору українські оператори вже давно готові до впровадження "роумінгового безвізу", оскільки вони вже мають укладені угоди з європейськими партнерами. Проте основним викликом залишається бюрократичне оформлення, зокрема, узгодження на рівні Європейської комісії та адаптація українського законодавства до європейських норм.

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