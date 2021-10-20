Перевіркам будуть піддаватися дорогі покупки, здійснені населенням.

Податкова служба України з 2022-го запровадить непрямі методи контролю доходів населення.

Про це йдеться в матеріалі "Обозреватель".

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Як пише видання, перевіркам будуть піддаватися дорогі покупки, здійснені населенням.

Так, щоб придбати квартиру, українцям доведеться пояснити джерело даної суми, що буде вкрай складно зробити, якщо зарплата була "сірою".

Примітно, що для початку перевірки, податковій службі не потрібно звернення банку з приводу грошових операцій, здійснених тим чи іншим клієнтом.

Податкова служба сама буде давати запити в банки з приводу фінансових операцій клієнтів.

Крім того, фінансова установа буде зобов'язана в окремих випадках самостійно звертатися до правоохоронних органів та податкової. Це стосується тих ситуацій, коли банку вдалося розкрити фінансові махінації свого клієнта.

Також банк буде зобов'язаний проводити перевірки та стежити за операціями свого клієнта. Крім того, банк повинен переконатися, що свої гроші клієнт заробив легально.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування активів.

Автор: Олена Коваленко