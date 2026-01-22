Виробництво злетить: Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит

План відновлення України передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію.

Після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без мит зі США, що посприятиме відновленню країни. Про це під час виступу на Українському сніданку у Давосі заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Президент (США, – УНІАН) говорив про створення зони вільної від мит для України, що кардинально змінить ситуацію", – зазначив Віткофф.

Він вважає, що впровадження такої моделі забезпечить бізнесу конкурентну перевагу на американському ринку через відсутність митних бар’єрів.

Відео дня

Віткофф припустив, що в разі втілення цієї ідеї промислові підприємства могли б у великих масштабах переміститися в Україну. "Уявіть, що ви можете обігнати конкурентів, бо не сплачуєте мита за постачання товарів у США", – пояснив він.

Заяви Віткоффа пролунали напередодні поїздки до Росії, де представники адміністрації Трампа будуть працювати над різними версіями мирного плану, який могли б укласти Україна та РФ.

Сам спецпосланець президента США вважає, що станом на сьогодні мирний процес йде добре.

Післявоєнне відновлення України – що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що українські та американські фахівці розробили документ щодо відновлення та економічного розвитку, який назвали "Дорожня карту процвітання України". Він передбачає ключові аспекти угоди про інвестиції та майбутнє відновлення.

У рамках цієї карти заплановані спільні зусилля сторін щодо відновлення територій, які постраждали від війни. Йдеться про реконструкцію і модернізацію міст.

Пізніше повідомлялося, що Україна та США обговорюють укладення угоди про вільну торгівлю як частину більш широкого пакета з відновлення та економічної безпеки після війни. Угода могла б передбачати нульові мита у торгівлі зі США та поширювалася б на окремі промислово розвинені регіони України.

Вас також можуть зацікавити новини: