Зеленський заявив, що обговорює з Трампом угоду про вільну торгівлю із США, - Bloomberg

Можлива угода стане частиною ширшого пакета з відновлення та економічної безпеки України після війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює зі Сполученими Штатами можливість укладення угоди про вільну торгівлю як частину ширшого пакета з відновлення та економічної безпеки України після війни. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Зеленського, можлива угода передбачала б нульові мита в торгівлі зі США та поширювалася б на окремі промислово розвинені регіони України. Він пояснив, що це дало б країні "дуже серйозні переваги" порівняно із сусідніми державами й могло б привабити інвестиції та бізнес.

Глава держави зазначив, що деталі цієї пропозиції потребують безпосереднього обговорення із президентом США Дональдом Трампом, додавши, що така угода могла б стати додатковою економічною гарантією безпеки для України.

Зеленський додав, що очікує на зустріч із Трампом або у США, або у швейцарському Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні стало відомо, що Зеленський проведе ще одну зустріч із Трампом найближчим часом для фіналізації угоди про гарантії безпеки. Видання Axios із посиланням на українських чиновників розповіло, що одним із варіантів зустрічі може бути візит Зеленського безпосередньо до США, інший - що лідери України і США можуть зустрітися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який запланований на період з 19 по 23 січня.

