Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про запуск експериментального проекту з реєстрації місця проживання в електронній формі для осіб старше 14 років.
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Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, послуга з реєстрації та зняття з місця реєстрації користується великим попитом у населення, але сьогодні в електронній формі можна зареєструвати лише новонароджених та дітей до 14 років.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ця послуга є найпопулярнішою серед українців.
"Ця постанова - один із чергових кроків реального спрощення взаємодії кожного громадянина та держави. У цій постанові прописано доручення, строки, необхідні кроки, щоб уже протягом наступного року ця послуга максимально спростилась та стала електронною, а кожна людина могла нею скористатись абсолютно вільно", - сказав він.
Нагадаємо, уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань своєї роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина та державних органів влади.
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