Законопроект приводить в норму стягнення будь-якими суб'єктами в досудовому порядку заборгованостей за кредитами, а також вводить ряд правил етичної поведінки для тих, хто стягує заборгованість.

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, який спрямований на впорядкування діяльності колекторів за простроченими кредитами.

За прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" (№4241) проголосували 274 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Законопроект приводить в норму стягнення будь-якими суб'єктами в досудовому порядку заборгованостей за кредитами, а також вводить ряд правил етичної поведінки для тих, хто стягує заборгованість.

Законопроект пропонує встановити систему державного контролю за дотриманням етичних правил поведінки колекторів. Профільному регулятору - Національному банку України - пропонується надати контрольні повноваження, щоб він мав право допускати на ринок колекторів або навпаки виключати їх з переліку тих, хто має право на роботу.

Також пропонується встановити штрафи для тих компаній, які будуть залучати колекторів, виключених з офіційного реєстру.

Що цьому передувало

Верховна Рада у вересні 2020 року прийняла закон про захист прав споживачів фінансових послуг, що зобов'язує банки інформувати потенційних позичальників про всі майбутні витрати по кредиту, включаючи додаткові та супутні послуги третіх осіб.

Також закон вводить однакові правила для банків і небанківських фінустанов щодо реклами фінансових послуг.

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Автор: Дмитро Шварц