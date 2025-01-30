Економічних мігрантів складніше залучити через довгі процедури і нижчі за західноєвропейські зарипати.

Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили – до них, зокрема, входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal, опираючись на дані польського загальнонаціонального дослідження "Барометр професій".

"Щороку експерти вказують майже одні й ті самі професії – половина з них стосується працівників фізичної праці з кваліфікацією. Дефіцит таких кандидатів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв – відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці" – зазначив Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

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За його словами, війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон.

Крім цього до переліку найбільш дефіцитних професій увійшли лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії та бухгалтерії, військовослужбовці.

В агенції кажуть, що дефіцит висококваліфікованих кадрів, тобто другої половини дефіцитних професій, які потребують навчання та багаторічного досвіду, також не є несподіванкою.

"Адже вже принаймні кілька років ми входимо в період демографічної зими – на пенсію виходить більше людей, ніж випускників виходить на ринок праці, і такий випускник не в змозі замінити, наприклад, хірурга з 25-річним стажем", - говорять у Gremi Personal.

Фахівці зазначають, що виходом тут є економічні мігранти, але їх складніше залучити не лише через довгі процедури, а й через те, що зарплата та умови праці та життя в Польщі не такі привабливі, як, наприклад, у Західній Європі.

"Єдиний вихід із ситуації дефіциту – ширше, ніж раніше, відкрити ринок праці для трудової міграції, що ризиковано, як вказують у спрямованих документах Міграційної стратегії, підготовленої урядом", - вказують експерти.

Це вимагає, перш за все, впровадження програм управління мультикультуралізмом (сприяння інклюзивності, рівності та толерантності), включаючи розвиток каналів спілкування для використання кількох мов на робочому місці або, як часто роблять великі міжнародні компанії, навіть перехід на англійську мову.

Робота у Польщі - останні новини

Міграційна платформа EWL з посиланням на дослідження Нацбанку Польщі повідомила, що частка людей, які працюють або шукають роботу серед громадян України в Польщі у 2024 році, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Польща втрачає українських робітників, бо вони шукають кращі умови праці в інших європейських країнах. Місце українців займають працівники з Азії та Південної Америки.

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