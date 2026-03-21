Словаччина може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України, - Фіцо

Фіцо заявив, що Віктор Орбан "має рацію з політичної точки зору", блокуючи прийняття кредиту ЄС для України.

Словаччина може приєднатися до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю Aktuality.

За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чинить правильно, блокуючи прийняття кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, аргументуючи це зупинкою поставок російської нафти через трубопровід "Дружба".

"Віктор Орбан має рацію з політичної точки зору. Зеленський не може керувати Європейським Союзом", - сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини підкреслив, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли його країна також заблокує кредит, але не уточнив, за яких обставин це може статися.

Також Фіцо заявив, що зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" нібито викликана виключно політичними причинами та ненавистю до РФ. Він запевнив, що російська нафта нібито зміцнить енергетичну безпеку Європи.

Україна так чи інакше отримає кредит ЄС

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що 90 мільярдів євро будуть надані Україні "тим чи іншим чином", незважаючи на те, що Угорщина блокує прийняття кредиту.

Фон дер Ляєн нагадала, що в грудні 2025 року на засіданні Європейської ради було ухвалено рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, і тоді була лише одна умова – три країни не братимуть участі в наданні кредиту.

