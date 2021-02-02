На борту будуть перебувати тільки цивільні особи.

Американська компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року запустити ракету Falcon 9 в рамках першої комерційної місії польоту на орбіту. На борту будуть перебувати тільки цивільні особи.

"SpaceX має намір не раніше останнього кварталу поточного року здійснити запуск ракети Falcon 9 в рамках програми Inspiration4, першої повністю комерційної місії астронавтів", - йдеться в повідомленні компанія.

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Одним з учасників польоту буде засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Інші три учасники будуть представниками "широкої громадськості", їх імена оголосять пізніше.

Пуск планується провести в центрі космічних польотів імені Кеннеді в штаті Флорида. Ракета має вийти на навколоземну орбіту, після чого екіпаж пробуде там кілька днів.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде мало не 1000 супутників Starlink.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про низьки затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

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Автор: Олена Коваленко