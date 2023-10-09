Найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18 – 24 років та людей старше 65 років.

Згідно з опитуванням Національного банку, з майже 113 тисяч опитаних українців 11 відсотків ставали жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомила прес-служба регулятора, Національний банк в партнерстві з компанією "Опендатабот" запустили масштабний просвітницький проект, покликаний перевірити знання українців щодо протидії кібершахрайству. Проект передбачає опитування користувачів про те, як часто вони стикаються з кібершахрайством під час воєнного стану.

"Наразі опитування пройшло понад 112,9 тисячі користувачів. За його результатами виявилося, що кожен дев'ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій", - йдеться у повідомленні.

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Також результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18 – 24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%). Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Більшість шахрайських випадків сталося під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті – 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство як фішингові посилання – 18,6%. Далі в списку поширених шахрайських схем – злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).

"Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбулася через соціальну інженерію. Їх можна було б уникнути, пам’ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток", – зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Шахрайство під час війни

Наприкінці вересня правоохоронці заблокували роботу шахрайського кол-центру у Дніпрі – зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. Організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою.

Українців попередили про розповсюджену схему шахрайства в Польщі. Українців застерігають від розповсюдженого способу шахрайства за допомогою платіжного механізму BLIK, який дає змогу швидко розплачуватися в звичайних та онлайн-магазинах, у мобільних додатках, вносити та знімати готівку через банкомати, переказувати гроші іншим людям без використання фізичної банківської карти.

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