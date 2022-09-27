Поточні банкноти залишаться законним платіжним засобом.

Банкноти нового фунта стерлінгів з портретом короля Карла III будуть представлені до кінця року і надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Таку заяву зробили в Банку Англії, повідомляє Politico.

"Портрет Його Величності з'явиться на існуючих дизайнах всіх чотирьох полімерних банкнот, - йдеться в заяві. - Це буде продовження поточної полімерної серії, і жодні додаткові зміни в дизайн банкнот вноситися не будуть".

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Відповідно до вказівок королівської сім'ї, щоб звести до мінімуму екологічні та фінансові наслідки зміни монарха, існуючі запаси банкнот із зображенням королеви Єлизавети II будуть як і раніше випускатися в обіг.

Поточні банкноти залишаться законним платіжним засобом і будуть вилучені з обігу тільки в разі зносу або пошкодження. Вони будуть перебувати в обігу разом з тими, які присвячені королю Карлу III.

Єлизавета II:

8 вересня 2022 року у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великої Британії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшли 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

25 вересня 2022 року з'явилося перше фото місця поховання Єлизавети ІІ.

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