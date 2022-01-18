У грудні 2021 року однокімнатні квартири коштували 1519 дол./кв.м, двокімнатні - 1344 дол./кв.м.

У грудні 2021 року медіанна ціна квартир на вторинному ринку Києва становила 1392 дол./кв.м, що на 1,3% вище у порівнянні з попереднім місяцем та на 14,7% більше показника аналогічного періоду 2020 року.

Про це повідомили аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua.

За їхніми даними, однокімнатні квартири коштували 1519 дол./кв.м, двокімнатні - 1344 дол./кв.м, в середньому вони здорожчали приблизно на 2% у порівнянні з листопадом. Ціна трикімнатних квартир залишилась на рівні попереднього місяця - 1250 дол./кв.м.

Найдорожчі квартири у Шевченківському районі - 1926 дол./кв.м, найдешевші - у Деснянському (1054 дол./кв.м).

"У грудні найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні від 50 000 до 70 000 дол. з часткою запитів 51%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні до 30 000 дол. з часткою 21% від загальної кількості запитів до бази даних порталу Address.ua. Попит на житло з ціною 30 000 - 50 000 дол. у листопаді 2021 року склав 15% запитів до бази даних порталу, від 70 000 дол. і вище – 13%", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРоки життя в режимі економії: як довго українцям доведеться заощаджувати, щоб купити житло

Зазначається, що попит окремо на одно- та двокімнатні квартири у грудні 2021 року був на рівні 40-41%. Трикімнатними квартирами цікавились 19% користувачів порталу.

Найбільший попит покупців був зосереджений на квартири з площею від 35 кв. м до 50 кв. м - близько 56% запитів.

"На вторинному ринку в грудні 2021 року період експозиції однокімнатних квартир склав 24 дні. 38 днів знадобилось, щоб реалізувати двокімнатну квартиру. Трикімнатні квартири продаються протягом двох місяців", - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2021 року українські банки видали 9,7 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 7,9 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів і зросло у 2,4 раза в грошовому вираженні.

Вас також можуть зацікавити новини: