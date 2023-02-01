Підприємство може забронювати працівника в два способи.

Як передбачає нова постанова Кабінету міністрів, підприємство має можливість забронювати військовозобов'язаних працівників двома способами: за списком професій або за списком співробітників.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, зазначивши, що 27 січня було прийнято постанову №76, яка визначає, яких військовозобов'язаних працівників можна бронювати.

Постанова має сім критеріїв для організацій, які підпадають під бронювання.

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"Підприємство спочатку має вивчити постанову, якщо воно бачить, що підпадає під ці, як мінімум три критерії, звертається до відповідного галузевого органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації з пропозицією і списком військовозобов'язаних, яких вважає необхідними, щоб це підприємство працювало і виконувало свої завдання", - сказав він.

Після цього ці органи визначають, чи є це підприємство критично важливим і звертаються до Генерального штабу.

"Генштаб перевіряє і після цього направляються документи в Міністерство економіки для видачі наказу", - пояснив він.

Фоменко пояснив, що ті накази, які були введені Мінекономіки до вступу нбуття чинності потановою, діють на весь період дії цього наказу.

Термін бронювання працівників згідно з новим документом - шість місяців. При цьому, якщо співробітник згідно з наказом підлягає бронюванню, але вже був призваний у військову частину, то бронювання не діє, і він має нести службу.

Заступник міністра повідомив, що підприємство може бронювати співробітників в два способи: згідно з постановою № 47 за списком посад і професій або згідно з новою постановою №76 за списком військовозобов'язаних.

"Нова постанова не прив'язана до списку переліку посад і професій, вона прив'язана до фізичної особи працівника. І дві опції організація може використовувати на свій власний розсуд: або за списком, або за переліком посад і професій", - пояснив чиновник.

Війна в Україні та мобілізація:

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні було введено воєнний стан, у зв'язку з чим було оголошено загальну мобілізацію, під яку підпадають військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомив, що мобілізують перш за все людей, здатних працювати із західним озброєнням.

Юрист пояснив нюанси вручення повісток військовозобов'язаним.

27 січня 2023 року Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних.

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