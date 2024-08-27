Повідомляється, що постанова набула чинності з 24 серпня цього року.

У Кабінеті міністрів змінили порядок повідомлення Державній податковій службі про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. Про це йдеться у постанові №967, опублікованій на Урядовому порталі.

У документі вказано, що повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства чи фізичною особою або резидентом Дія Сіті до Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника ЄСВ, а фізичною особою, яка уклала трудовий договір з домашнім працівником, – за її податковою адресою (місцем проживання).

Постанова набула чинності з 24 серпня 2024 року.

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Довідка УНІАН. Гіг-контрактом називають особливу форму залучення фахівців, що поєднує в собі трудовий та цивільно-правовий договір.

Мова йде про систему, коли співробітники не приймаються в штат, а запрошуються на проекти, де вони повинні у визначені терміни вирішити поставлені завдання.

Ринок праці в Україні – останні новини

Раніше експерти з’ясували, хто в Україні може претендувати на найбільш високу заробітну плату. Якщо не враховувати керівників, сферу IT та фахівців Сил оборони, найбільші зарплати пропонувались керамістам, ендодонтистам, медіапродюсерам та рихтувальникам.

При цьому найбільше зростання зарплат зафіксували у таких сферах як управління персоналом, сфера краси та спорту (фітнесу), топменеджмент, бухгалтерія і аудит, а також Засоби масової інформації.

Також повідомлялось, що у 2023-му кількість сезонних робітників у сільському господарстві зменшилась на 20-30%, якщо порівнювати з показниками попередніх років.

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