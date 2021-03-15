Новий законопроект допоможе "вивести" з тіні нелегальних операторів рекламного ринку.

У Верховній Раді планують до кінця весни ухвалити новий закон про зовнішню рекламу, аби усунути різні юридичні колізії і навести лад на ринку зовнішньої реклами в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили учасники круглого столу з обговорення законопроекту №5094 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами».

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв наголосив, що законодавство, яке регулює сферу зовнішньої реклами в Україні, є вкрай застарілим і потребує оновлення.

У зв’язку з цим, за його словами, народні депутати разом з представниками рекламної індустрії та громадськості розробили новий законопроект, у якому врахували відповідні законодавчі ініціативи, над якими велася робота у попередньому скликанні парламенту, а також досвід українських міст, які впроваджували зміни на ринку зовнішньої реклами (йдеться про Київ, Харків, Дніпро та деяких інших міст).

Потураєв переконаний, що вдалося розробити дуже вдалий законопроект. Він висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає цей документ.

“У (сесійній) залі, я переконаний, буде консенсус… Я сподіваюсь, що індустрія вже до кінця весни нарешті отримає сучасний, якісний, прозорий і дієвий закон”, - наголосив Потураєв.

Крім того, як сказав Потураєв, окремо парламент має внести зміни до Бюджетного кодексу, аби Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») отримувало кошти за конструкції, які встановлюють на автошляхах державного значення.

Своєю чергою народний депутат з фракції «Голос» Олег Макаров зазначив, що мета ухвалення законопроекту – сприяння гармонізації та узгодженню законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами.

“Ми знаємо, що різні законодавчі акти по-різному регулюють одні і ті самі питання у деяких випадках або взагалі їх не регулюють. Власне ті колізії, які існують, ми хотіли би їх прибрати, - різночитання між законами, і впровадити єдиний порядок регулювання комплексної процедури видачі, відмови, анулювання або подовження ліцензій та дозволів на розміщення зовнішньої реклами”, - сказав Макаров.

Також він додав, що необхідно чітко врегулювати питання плати за користування місцями розміщення реклами, а також за демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій.

Макаров додав, що у містах, областях існують різні правила розміщення зовнішньої реклами.

“Очевидно, що треба це уніфікувати шляхом внесення змін до законів, прийняттям нашого закону”, - додав він.

За його словами, законопроект забезпечить новий збалансований розподіл повноважень з регулювання у сфері розміщення зовнішньої реклами та здійснення дозвільно-погоджувальних функцій між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Своєю чергою народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів уточнив, що законопроект чітко визначить умови розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, що дозволить демонтувати незаконно встановлені конструкції.

За його словами, у законопроекті пропонується передати «Укравтодору» повноваження з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на державних дорогах. Також це агентство буде уповноважене пояснювати, чому не можна ставити рекламні конструкції у певних місцях на узбіччях доріг.

“Всі сплати, які там ідуть, ми пропонуємо передати у дорожній фонд, для прикладу, на розвиток безпеки дорожнього руху”, - сказав депутат.

Наразі «Укравтодор» не має повноважень демонтувати незаконні білборди на узбіччях доріг. Депутати у законопроекті пропонують пронумерувати кожен рекламний щит і нанести на них QR-коди, аби можна було одразу дізнаватися, хто є власником бордів.

Разом з тим народний депутат від "Слуги народу" Павло Сушко повідомив, що новий законопроект сприятиме тому, аби реклама на вулицях гармонічно вписувалася в міський або позаміський ландшафт. Також планується врегулювати питання розміщення соціальної реклами, аби не було маніпуляцій.

“Ми визначили детальний перелік сфер, де застосовується соціальна реклама. Зокрема мова йде про важливість толерантності до людей з інвалідністю, здоровий спосіб життя, охорону природи, збереження енергоресурсів, профілактику правопорушень, державний суверенітет, безпеку та оборону, патріотичне виховання, висвітлення загальнодержавних, місцевих та суспільних заходів і подій”, - сказав Сушко.

Крім того, новий законопроект сприятиме збільшенню надходжень до бюджету від реклами.

“Ми у жодному разі не плануємо тиснути на бізнес, але ми кажемо, що платити мають усі, а не так, що одні платять, а інші уникають цього. Завдяки виведенню з «тіні» тієї частини ринку, яка зараз знаходиться в тіні, ми плануємо збільшити надходження до бюджету вдвічі”, - сказав Сушко.

Своєю чергою директор компанії BigBoard Юрій Чаруха заявив, що на розробку та ухвалення такого законопроекту представники рекламного бізнесу очікували понад 10 років, бо певні юридичні колізії заважають розвиватися рекламній галузі. Також ці колізії заважають містам мати якісні рекламні конструкції і якісну міську інфраструктуру, що відповідає європейським та міжнародним стандартам.

На його переконання, після набуття законопроектом чинності бізнес отримає можливість “надійно інвестувати великі кошти у розвиток міської інфраструктури”.

Директор компанії "Октагон-Аутдор" Олександр Діденко додав, що чіткі правила створять підприємцям гарантії для інвестування у довгострокові програми.

“Важливо, аби ці правила були побудовані на балансі інтересів. Що дуже важливе у цьому проекті закону – це баланс інтересів. Є інтереси мешканців міста, інтереси міської влади, бізнесу, який займається зовнішньою рекламою, інтереси замовників цієї реклами. Мені здається, що у цьому законопроекті цей баланс знайдено”, - сказав Діденко.

Директор PRIME Group Катерина Храмова очікує, що завдяки цьому законопроекту мають збільшитися надходження до бюджету, оскільки він передбачає створення чіткого реєстру законних операторів рекламного ринку, що змусить незаконних операторів легалізуватися.

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Автор: УНІАН