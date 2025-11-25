Попри атаку на логістичний центр, дефіциту товарів у супермаркетах не буде.

Унаслідок російської масованої атаки у вівторок, 25 листопада, пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару було пошкоджено наш логістичний центр - серце операцій NOVUS. Один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м.", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час атаки загинули четверо водіїв, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники компанії, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

"На місці працюють відповідні служби, ми оцінюємо масштаби збитків - вони значні. Але зараз для нас на першому місці люди. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде", - додали в компанії.

Як повідомляли ЗМІ, логістичний центр компанії запрацював у 2024 році. Для його будівництва компанія залучала кредит ЄБРР на 100 млн дол.

Атака РФ в ніч на 25 листопада - головні новини

У ніч на 25 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, запустивши дрони та ракети. Внаслідок удару є жертви та руйнування. Вранці столиця зазнала ще одної атаки - із застосуванням "Кинджалів" та "Іскандерів".

У ДСНС повідомили, що у Святошинському районі було влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею. Там виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Також у Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. Станом на 10:00 українська ППО збила та подавила 452 повітряні цілі.

