Найдорожче житло — новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці.

В Україні протягом двох років вартість житлової нерухомості в містах-мільйонниках зросла від 25% до майже 50%.

Про це повідомила УНІАН аналітична служба OLX Нерухомість.

"Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси за 39,3 тис. дол. Своєю чергою найдорожче житло — новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна може сягати в середньому 200 тис. дол. за квартиру. Загалом, за два роки ціна угод купівлі/продажу житлової нерухомості зросла в усіх типах будинків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в столиці поряд з пропозиціями на вторинному ринку, покупці мають широкий вибір варіантів житла в новобудовах. І в деяких випадках різниця пропозицій в ціні мало відрізняється. Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири в будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить 69,4 тис. дол., в той час, як двокімнатна квартира в новобудові коштує 78,1 тис. дол.

Не дивлячись на те, що вартість квартир зросла на 23-38% в усіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут коштують від 83,4 тис. дол. за однокімнатну до 210,1 тис. дол. за трикімнатну.

За даними аналітиків, в середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20-33%. Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому за 39,3 тис. дол., а найдорожчі — у Львові, за 48,5 тис. дол. Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок цін з початку пандемії відбувся у Харкові — на 50%.

Найбільше підвищення цін протягом двох років спостерігалося на квартири в новобудовах. Загалом в усіх великих містах, за винятком Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.

"Нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Тож можна очікувати, що цьогоріч ринок продажу квартир в Україні буде рости на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками. Окрім попиту, який прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть і зовнішні чинники: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют", - зазначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2021 року медіанна ціна квартир на вторинному ринку Києва становила 1392 дол./кв.м, що на 1,3% вище у порівнянні з попереднім місяцем та на 14,7% більше показника аналогічного періоду 2020 року.

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